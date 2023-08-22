Çanakkale'de büyük yangın! Kent merkezinden ilk görüntüler geldi

Orman yangının devam ettiği Çanakkale’de kent merkezinden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Çanakkale'de büyük yangın! Kent merkezinden ilk görüntüler geldi

Yaşar Gürsoy Çanakkale'den bildiriyor

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yaklaşık 8 saattir devam eden yangının boyutu kent merkezinden gelen görüntülerle gözler önüne serildi. Gökyüzünde helikopterlerden biri inip biri kalkarken dumanların tüm şehri kapladığı görülüyor. Çanakkale'de halkın panik ve endişe içerisindeki bekleyişi devam ediyor.

İlgili Haberler
Rüzgârın yönü şehre doğru. Alevler hızla geliyor
Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor
Çanakkale'de alevler Radar Tepesi'ne doğru ilerliyor. Yaşar Gürsoy Çanakkale'den bildiriyor
Çanakkale yangınında korkunç gerçek ortaya çıktı: Atatürk detayı
Çanakkale'de orman yangını: 9 köy boşaltıldı
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli
Çanakkale'de ki yangında büyük aile dramı
Çanakkale'deki orman yangını büyüyor: 1 köy boşaltıldı, Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı
Çanakkale'deki orman yangını büyüyor: 1 köy boşaltıldı, Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de tarihi keşif: 86 bin yıllık hayat izi bulundu
Çanakkale'de orman yangını
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Rüzgârın yönü şehre doğru. Alevler hızla geliyor Güncel
Rüzgârın yönü şehre doğru. Alevler hızla geliyor
Boğaziçi'nde Rektörlüğün kulüp odalarını taşımasına öğrenciler tepkili Güncel
Boğaziçi'nde Rektörlüğün kulüp odalarını taşımasına öğrenciler tepkili
Pep Guardiola acil olarak ameliyat edildi. Manchester City'nin başına geçecek isim açıklandı Spor
Pep Guardiola acil olarak ameliyat edildi. Manchester City'nin başına geçecek isim açıklandı
İstanbul Valiliği’nden MHP eski İlçe Başkanının hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin açıklama Güncel
İstanbul Valiliği’nden MHP eski İlçe Başkanının hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin açıklama
Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor Güncel
Çanakkale'de alevler geceyi gündüze çevirdi. Hakan Kumuk bildiriyor
Altay Bayındır Manchester United'a transfer oluyor Spor
Altay Bayındır Manchester United'a transfer oluyor
Uzman isim emekliye ara zam için rakam ve tarih verdi: "En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkarılacak" Ekonomi
Uzman isim emekliye ara zam için rakam ve tarih verdi: "En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkarılacak"