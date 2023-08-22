Çanakkale'de büyük yangın! Kent merkezinden ilk görüntüler geldi

Yaşar Gürsoy Çanakkale'den bildiriyor

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yaklaşık 8 saattir devam eden yangının boyutu kent merkezinden gelen görüntülerle gözler önüne serildi. Gökyüzünde helikopterlerden biri inip biri kalkarken dumanların tüm şehri kapladığı görülüyor. Çanakkale'de halkın panik ve endişe içerisindeki bekleyişi devam ediyor.