Çanakkale’de dolandırıcılık operasyonu

Operasyon Yenice ilçesi Yarış köyünde 13 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, M.S. isimli bir vatandaşın kendini askeri personel olarak tanıttığı kişi veya kişiler tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekipler oluşturuldu.

Özel ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda 24 Aralık Pazar günü yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda H.B. isimli şüpheli Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanırken, V.E. isimli şüpheli ise İzmir'de yakayı ele verdi.

Çanakkale'ye getirilen şüpheliler, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak, Çanakkale Cezaevine gönderildi.