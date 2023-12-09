Çanakkale'de faciadan dönüldü. Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Çanakkale’de, içerisinde 23 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı.

KAYNAK: DHA
Çanakkale'de faciadan dönüldü. Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale- Lapseki yolu üzerinde meydana geldi. Bursa- Çanakkale seferini yapmakta olan ve içerisinde 23 yolcu bulunan Göksel Borçlu yönetimindeki 34 ZZ 5483 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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