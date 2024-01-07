Çanakkale'de feci kaza midibüs ile otomobil çarpıştı. 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA
Çanakkale'de feci kaza midibüs ile otomobil çarpıştı. 1 ölü, 4 yaralı
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Alpagut Kavşağı'nda gerçekleşti. Lapseki'den 26 yolcu ile birlikte Biga ilçesine giden Halit Cansız idaresindeki midibüs, Mehmet Yurdakul yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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Savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul ile yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Gümüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı kişilerin durumlarının kritik olmadığı öğrenildi.

Midibüs şoförü Halit Cansız'ın gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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