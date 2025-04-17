Çanakkale’de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale’de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

Çanakkale-Ezine karayolunda bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Cahit Gül’e çarptı. Kaza sonra Gül, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde Ezine'den Çanakkale'ye seyir halinde olan C.P.Ş. idaresindeki 17 GA 585 plakalı otomobil, benzin istasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Gül'e (68) çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cahit Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin müdahalesinin ardından Cahit Gül'ü cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale’de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalıyordu

Çanakkale’de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalıyordu

Çanakkale’de feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalıyordu

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