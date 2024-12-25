Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli

Kaynak: AA
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 17.00, Kabatepe'den 09.00, 15.00, 19.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Geyikli-Bozcaada Hattı'nda Bozcaada'dan 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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