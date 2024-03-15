Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı. İki bebek öldü

Kaynak: DHA
Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı. İki bebek öldü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında, göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İKİ BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu iletti. Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, "Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü çalışmalara Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT'un da destek verdiği belirtildi.

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