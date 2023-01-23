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Çanakkale’de 20 kilo tütün ele geçirildi

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:57
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Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de 20 kilo tütün ele geçirildi
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada 20 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir işyerinde yapılan aramada 20 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi. 

İşyeri sahibi A.D. hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli A.D. işlemlerinin ardından Çan ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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