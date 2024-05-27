Çanakkale’de Kaz Dağları eteklerinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Çavuşlu bölgesinde başladı. Tarım arazisinde yükselen dumanlar ve alevlerin ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yangına karadan müdahale eden 4 arazöz ve birçok orman personeli, Kaz Dağları eteklerine yakın bir bölgede yoğun çaba harcadı.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda, yangının Kaz Dağları eteklerindeki çam ormanlarına sıçramadan kontrol altına alındığı bildirildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.