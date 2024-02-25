Çanakkale’de operasyon: 68 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırılmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ezine İlçesi Alemşah köyü sahil kesiminde kaçak göçmen operasyonu yapıldı.

Operasyonda kapalı kasa minibüs içerisinde 15’i erkek, 13’ü kadın, 25’i erkek çocuk ve 15’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatör M. D. gözaltına alındı. Organizatörün jandarmadaki işlemleri hala sürüyor.

Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.