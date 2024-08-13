Çanakkale’de orman yangın

Kaynak: İHA
Çanakkale’de orman yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdü.

aw266681-02.jpgÇıkan yangının ihbar edilmesi sonrası Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ivedilikle intikal eden ekipler 16.48'de yangına ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

aw266681-03.jpgHavadan 4 uçak, 4 helikopter yangını söndürmek için müdahale ederken karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

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