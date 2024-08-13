Çanakkale’de orman yangın

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdü.

Çıkan yangının ihbar edilmesi sonrası Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ivedilikle intikal eden ekipler 16.48'de yangına ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Havadan 4 uçak, 4 helikopter yangını söndürmek için müdahale ederken karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.