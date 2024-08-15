Çanakkale'de orman yanıyor. Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yanıyor. Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

TARİHİ ALANLAR ZİYARETE KAPATILDI

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi, yangın nedeniyle geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürerken, bölgedeki ekipler yoğun çaba harcıyor.

İKİ ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Yangına müdahale etmek için 17 AAC 399 plakalı pikapla olay yerine gitmekte olan iki orman işçisi, bir otomobille çarpışarak yaralandı. Yaralı işçiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıtarak destek verdi.

q-001.png

q1.png

q2.png

q3.png

q4.png

q5.png

1-001.png

2-001.png

Son Haberler
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu Gündem
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
Emekliler simidin bile tadını unuttu Ekonomi
Emekliler simidin bile tadını unuttu
Refüje çarptı lastiği fırladı Gündem
Refüje çarptı lastiği fırladı
AKP'de istifa haberi Gündem
AKP'de istifa haberi
15 milyonluk yıldız Beşiktaş'a doğru Spor
15 milyonluk yıldız Beşiktaş'a doğru
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi Yerel Haberler
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 83 kaçak yapı kaldırıldı Gündem
İstanbul'da 83 kaçak yapı kaldırıldı