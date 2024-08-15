Çanakkale'de orman yanıyor. Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

TARİHİ ALANLAR ZİYARETE KAPATILDI

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi, yangın nedeniyle geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürerken, bölgedeki ekipler yoğun çaba harcıyor.

İKİ ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Yangına müdahale etmek için 17 AAC 399 plakalı pikapla olay yerine gitmekte olan iki orman işçisi, bir otomobille çarpışarak yaralandı. Yaralı işçiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıtarak destek verdi.