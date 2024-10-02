Çanakkale’de polis merkezi önündeki silahlı çatışmaya 8 tutuklama

Çanakkale'de 26 Eylül tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde meydana gelen silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Olay, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleşti. Çatışma sırasında 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, çatışmanın ardından Anafartalar Polis Merkezi Amirliği çevresindeki tüm sokakları trafiğe kapattı. Olayla ilgili olarak toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, çatışmada kullanılan 2 ateşli silah, şarjör, 15 fişek, 2 kesici alet ve sopalar ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 27 Eylül tarihinde 10 ikamet ve işyerinde arama yaptı. Bu aramalarda, ateşli silahlar, kuru sıkı tabanca, şarjör, 250.000 adet bandrolsüz boş makaron, 62.880 dal dolu makaron, 113 kilogram tütün, 400 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü, 9 elektronik sigara ve sigara sarma makinesi ile aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 2'si ise tedavi süreci nedeniyle adliyeye sevk edilmedi. Hakim karşısına çıkarılan 21 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.