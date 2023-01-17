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Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

Çanakkale’de, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:48
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Çanakkale’de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oldu

Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
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Çanakkale'de hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale- Eceabat vapur hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi. Planlı diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

(Kaynak: DHA)

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