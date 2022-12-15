Çanakkale’de seyir halindeki greyder alev alev yandı

Biga İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait greyder seyir halindeyken alev aldı. Bir anda alev topuna dönen greyderi gören diğer sürücüler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği greyder kullanılamaz hale geldi. Greyderin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.





Biga İlçe Özel İdare Müdür Vekili İsmail Satılmış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurumumuza ait greyder akşam üzeri şantiyeye dönerken Biga-Çanakkale yolu üzerinde seyir halindeyken alev alması sonucu yanmıştır. Makine haricinde can kaybı ve çevre zararı yoktur. Çok üzgünüz. Kurumumuza geçmiş olsun" dedi. (İHA)

