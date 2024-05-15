Çanakkale'de su borularından engerek yılanı çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sanayi sitesinde İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in tarlasından getirdiği boruların içinden engerek yılanı çıktı.

Yılanı fark eden sanayi esnafı yılanı kontrollü bir şekilde yakalarken, zehirli engerek yılanının yakalanmasın sonrası yaşanan kısa süreli panik sona erdi. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

"BORULARIN İÇİNDEN ENGEREK ÇIKTI"

Yılanı cep telefonuyla görüntüleyen Sadık Göğüsgeren, olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Göğüsgeren, "Bahçeden getirdiğim boruların içinden engerek çıktı. Sanayi esnafımız yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. İyi ki fark edilmiş" dedi.

"YILANI YAKALARKEN HİÇ ÇEKİNMEDİM"

Yılanı yakalayan 38 yaşındaki oto tamircisi Feridun Güneş ise, "Yılan traktör ile getirilen boruların içerisinden çıktı. Büyük ihtimalle tarladan borunun içerisinde gelmiş. Biz de yılanı boruların içerisinde gördük, yakaladık. Zarar vermeden tekrar doğal ortamına bıraktık. Yılandan korkmadım. Köylü olduğumuz için alışığız, devamlı yılanları görüyoruz. Yılanı yakalarken hiç çekinmedim" ifadelerini kullandı.