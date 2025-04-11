Çanakkale’de şüpheli kutu patlatıldı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de şüpheli kutu patlatıldı

Çanakkale'de bir apartmanın girişine bırakılan şüpheli kutu fünye ile kontrolü oalrak patlatıldı.

Çanakkale'de bir apartmanın girişine bırakılan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan kutudan çok sayıda kağıt çıktı.

88.jpgÇanakkale'de saat 14.00 sıralarında kentin en işlek yerlerinden biri olan Kemalpaşa Mahallesi Değirmenlik Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın girişine bırakılan kutu paniğe neden oldu. Kutuyu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanı geldi. Alanda inceleme yapan bomba imha uzmanı, şüpheli kutuyu fünye ile patlattı. Patlatılan kutudan çok sayıda kağıt çıktı.

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