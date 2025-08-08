Çanakkale’de tekne battı! Ekipler gece yarısı seferber oldular

Olay, saat 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Burhanlı köyü açıklarında meydana geldi. Kemal Okur ve A.S. (60), 8,5 metre uzunluğundaki "Deren 48" isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra tekne su almaya başlayarak battı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. A.S., yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Kemal Okur için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi 5 Komutanlığı ekipleri, Kemal Okur'un cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.