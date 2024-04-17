Çanakkale'de toprak kayması. Göçük altında kalanlar var

Saat 16.30 sıralarında Kangırlı köyünde meydana gelen olayda, bölgede hayır çeşmesi için kazı çalışması yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. Kazı çalışması sırasında 2 kişinin toprak altında kaldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve AKUT ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

1 İŞÇİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Kendi imkanlarıyla enkaz altından kurtulan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla toprak altındaki 2 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışma sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.