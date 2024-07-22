Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor

Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor
Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görürken, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Rusya'da büyük ilgi görüyor. Şeftalinin kilosu 35 liradan gidiyor.

1/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 1

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kiraz sezonunun sona ermesi sonrasında şeftali hasadı başladı.

2/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 2

Lapseki ilçesi ve Umurbel beldesinde 40 bin dekar alanda bu yılki şeftali üretiminin 150 ton arasında olması bekleniyor.

3/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 3

Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 90 bin ton arası şeftali ihracatı gerçekleşirken, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 100 bin ton olması bekleniyor.

4/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 4

Lapseki şeftalisinin 30 ile 35 lira arasında satılması ise üreticiyi memnun ederken, üreticiler bu fiyatın hasat sonuna kadar böyle sürmesini istiyor.

5/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 5

Toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor.

6/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 6

Aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle dikkat çeken şeftaliler, özellikle Ruslar tarafından da bolca tüketiliyor.

7/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 7

Yaklaşık bir buçuk aydır şeftali hasadının devam ettiğini ifade eden Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Şeftali ve nektarin hasadımız devam ediyor. Bütün çeşitler devreye girince bir hafta içinde üretimimiz pik seviyeye ulaşacak. Üreticimiz de memnun. Lapseki'mizde 40 bin dekar alanda şeftali ve nektarin üretimi yapılıyor. Bu yıl ise 150 bin tona yakın bir üretimimiz var. İhracatımızda artıyor. İhracatçılar Lapseki'mizdeki şeftali ve nektarinleri tercih ediyorlar. Yıllardır biz Rusya'ya ve dış pazara ürün sunuyoruz. İstanbul ve İzmir piyasası da bizim ürünlerimizi tercih ediyorlar. Ürünümüzün farklılığını coğrafi işaretimizle süsledik. Üreticimiz memnun, Lapseki'miz geçiş iklimine sahip bir coğrafya. Biz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak sahadayız. Üreticimizde bu konuda neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Üretimlerini, attıkları ilaçları zamanında takip ediyorlar ve sağlıklı bir şekilde ürün üretiyoruz. Tüketiciler, üzerinde Lapseki ve Çanakkale yazan tüm ürünleri gönül ferahlığıyla tüketebilirler. Şuanda 30 ile 35 lira arasında üreticiyi memnun eden fiyatlarla deva ediyoruz. İnşallah bu fiyatlar ürünün bol olduğu zamanlarda da devam eder. Böylelikle üretici hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.

8/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 8

Lapseki'nin aranan ürünlerin üretildiği yer olduğunu da aktaran Müdür Ali Kaçan, “Herkes ürün üretebilir. Herkes ürün yetiştirebilir. Fakat Lapseki, ürettiği ürünün farklılığını ortaya koyuyor. Coğrafi işaret buradan ortaya çıkıyor" dedi.

9/9
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor 9

Umurbey'de meyvenin bol olduğunu söyleyen şeftali üretici Hikmet Şahin ise, “Fiyat durumları şuanda iyi. Bereket versin. Fiyatlar 30 ile 35 lira. Fiyatlardan memnunum. Malına bakarsan, kalitesi iyi olursa, fiyatlarda karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Çöpten çıktı paha biçilemiyor
Çöpten çıktı paha biçilemiyor
Minik canavara dokunan yandı! 100 bin TL cezası var
Minik canavara dokunan yandı! 100 bin TL cezası var
Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor
Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor
Fazla Bitki Çayı İçmek Zararlı mı? İşte Başlıca Zararlı Bitki Çayları
Fazla Bitki Çayı İçmek Zararlı mı? İşte Başlıca Zararlı Bitki Çayları
Yerel mutfaklarda kullanılan aletler ve motifler nelerdir?
Yerel mutfaklarda kullanılan aletler ve motifler nelerdir?
İstanbul gece nemden uyuyamadı. Bir ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
İstanbul gece nemden uyuyamadı. Bir ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı