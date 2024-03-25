Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Çanakkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 691 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şahıs tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 4 şahsa yapılan üst ve araç aramasında 2 bin 691 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı. Şahıslar işlemlerinin sonrasında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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