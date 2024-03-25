Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 4 şahsa yapılan üst ve araç aramasında 2 bin 691 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı. Şahıslar işlemlerinin sonrasında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.