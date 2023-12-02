Çanakkale’de yarın için feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
İlgili Haberler
Çanakkale’de etkili olması beklenen fırtınada dolayı yarın arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.