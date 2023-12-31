Çanakkale’de yaşanan doğa gaz patlamasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de yaşanan doğa gaz patlamasında 1 kişi yaralandı
Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'nde bir apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede doğal gaz patlaması yaşandı.

aw110302-02.jpgPatlamada evin mutfak bölümündeki duvar tamamen yıkılırken ortalık savaş alanına döndü.

aw110302-03.jpgPatlama sonrası yapılan ihbarlar sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

aw110302-06.jpgOlayda yaralanan Sezgin Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis yaşanan patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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