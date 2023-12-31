Çanakkale’de yaşanan doğa gaz patlamasında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'nde bir apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede doğal gaz patlaması yaşandı.

Patlamada evin mutfak bölümündeki duvar tamamen yıkılırken ortalık savaş alanına döndü.

Patlama sonrası yapılan ihbarlar sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Sezgin Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis yaşanan patlamayla ilgili inceleme başlattı.