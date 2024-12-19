Çanakkale'de yaşlı kadını dolandıranlar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de yaşlı kadını dolandıranlar yakalandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp bir kadını dolandırdığı iddia edilen 5 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların kadından 2 burma bilezik, tam altın ve çeyrek altın aldıkları öğrenildi.

Olay, 17 Aralık'ta Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan bir kadın dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı

İncelemede, kadının evine gelen 5 şüphelinin kendilerini "jandarma" olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yaşlı kadına kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğini ve evdeki altınları çalınan altınlarla karşılaştırılması için kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, 2 burma bilezik, tam altın, 2 çeyrek altını alıp, kaçtıkları belirlendi.

Şüphelileri tespit eden ekipler, 5 jandarma aracıyla yaptıkları takiple taksideki 3 şüpheliyi yakaladı. Yalova'da olduğu tespit edilen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan altınlar sahibine teslim edildi.

Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı

Son Haberler
Van'da ekmek 10 TL oldu
Van'da ekmek 10 TL oldu
Suriyeliler gitti, Hatay'da kira ve emlak fiyatları düştü
Suriyeliler gitti, Hatay'da kira ve emlak fiyatları düştü
Antalya'da bebeğini klozete bırakan anneden pes dedirten savunma!
Antalya'da bebeğini klozete bırakan anneden pes dedirten savunma!
Naci Görür İstanbul depremi için korkutan uyarıyı yaptı. Büyük felaketi tekrar hatırlattı
Naci Görür İstanbul depremi için korkutan uyarıyı yaptı. Büyük felaketi tekrar hatırlattı
ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında: 220 bine geriledi
ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında