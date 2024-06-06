Çanakkale'de yılanların çiftleşme dansı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale'de yılanların çiftleşme dansı

Türkiye'de bu yıl adeta yılan istilası yaşanıyor. Yılanlar her ilde topraktan fışkırmaya başladı. Çanakkale'de de ortaya çıkan 2 yılanın çiftleşme dansını görenler o anları kayıt altına aldı.

Türkiye’de 59 tür yılan bulunuyor. Bu yılanların sadece 17 tanesi zehirli. En tehlikeleri arasında koca engerek ya da şeritli engerek olarak bilinen tür.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kadılar köyü civarında çiftleşme dansı yapan 2 yılanın o anlarını vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bu sene çok yılan olduğunu söyleyen bir köyle "İnanın hangi taşı kaldırsanız altından yılan çıkıyor. Buradaki yılanların çoğu zehirsiz ama vatandaşlar korkuyor. Onları öldürmeyin doğaya fayları çok fazla" dedi.

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