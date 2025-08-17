Çanakkale'de zorlu mücadele! Gelibolu yanıyor

Düzenleme: Kaynak: AA

Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Yangında ikinci güne geçilirken 5 köyden 251 vatandaş tahliye edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

5 KÖYDEN 251 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir" ifadesine yer verdi.

Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor.

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

HAVADAN MÜDAHALE GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA TEKRAR BAŞLADI

Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.

Yangının boyutu ve etkili olduğu alan havadan dronla görüntülendi.

Vali Toraman, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Depreme hazırlık yok, sadece hamaset var!
Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu
Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı!
Çanakkale'de zorlu mücadele! Gelibolu yanıyor
İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklık! Bugün hava nasıl? (17 Ağustos 2025)
