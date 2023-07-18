Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor

Çanakkale'de yaklaşık 39 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi.

KAYNAK: AA
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 1

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 2

Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 3

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 4

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 5

Öte yandan, yangın bölgesindeki son durum havadan dron ile görüntülendi.

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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 6

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 7

(Kaynak: AA)

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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 8
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 9
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 10
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 11
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 12
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 13
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 14
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 15
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 16
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 17
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 18
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 19
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 20
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Çanakkale'deki orman yangını 39 saattir sürüyor 21
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