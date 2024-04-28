Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı

Kuraklığın tüm dünyada kendini derinden hissettirmesi sonucunda, insanlarda tedirginlik görüldü
Yurtiçinde de yağışların büyük oranda azaldığı ve barajların doluluk seviyesinde azalmaların meydana gelmesi vatandaşı harekete geçirdi.
Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kış mevsiminde beklenen yağış görülmedi.
Yağışların az olması vatandaşların kuraklık konusunda endişelenmesine sebep olurken, çiftçileri de olumsuz yönde etkiledi.
Bu yüzden, Mihalıççık İlçesi'nde bulunan 400 vatandaş topluca yağmur duası yapmak için bir araya geldi.
Dua sonrasında cemaate bamya çorbası, pilav, kavurma, helva ve ayran dağıtıldı.
"İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder"
Dua sonrasında Yayla Mahallesi Muhtarı Mehmet Arslan, "Katılan herkesin ayaklarına sağlık. İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder. Çiftçiler olarak buna çok ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.