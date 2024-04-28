Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı

Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı
Kaynak: İHA
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki 400 vatandaş yağmur duası yaptı.
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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 1

Kuraklığın tüm dünyada kendini derinden hissettirmesi sonucunda, insanlarda tedirginlik görüldü

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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 2

Yurtiçinde de yağışların büyük oranda azaldığı ve barajların doluluk seviyesinde azalmaların meydana gelmesi vatandaşı harekete geçirdi.

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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 3

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kış mevsiminde beklenen yağış görülmedi.

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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 4

Yağışların az olması vatandaşların kuraklık konusunda endişelenmesine sebep olurken, çiftçileri de olumsuz yönde etkiledi.

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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 5

Bu yüzden, Mihalıççık İlçesi'nde bulunan 400 vatandaş topluca yağmur duası yapmak için bir araya geldi.

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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 6

Dua sonrasında cemaate bamya çorbası, pilav, kavurma, helva ve ayran dağıtıldı.

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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 7

"İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder"

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Eskişehir’de 400 kişi yağmur duasına çıktı 8

Dua sonrasında Yayla Mahallesi Muhtarı Mehmet Arslan, "Katılan herkesin ayaklarına sağlık. İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder. Çiftçiler olarak buna çok ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

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