Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla başlatılan Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2024) ilişkin açıklamalarda bulundu.
Göktaş, bu yıl için YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını belirtti.
Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2’ye yükseldiğini vurgulayan Göktaş, bakanlık olarak yaşlılara yönelik hizmetleri artırmak ve çeşitlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Göktaş, aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerini belirtti.
YADES'in yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda önemli bir rol oynadığını söyleyen Göktaş, kurum bakımı hizmetleri yanında evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.
Bakan Göktaş, YADES ile yaşlıların korunması ve desteklenmesi için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceğini ve bu yıl için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını belirtti. YADES 2024 başvurularının başladığını ve belediyelerin projelerini en geç 3 Haziran saat 17.00’ye kadar valiliklere teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.