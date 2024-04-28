Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı
Kaynak: İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı destek programı için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını belirtti.
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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla başlatılan Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2024) ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı 2

Göktaş, bu yıl için YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını belirtti.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı 3

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2’ye yükseldiğini vurgulayan Göktaş, bakanlık olarak yaşlılara yönelik hizmetleri artırmak ve çeşitlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı 4

Göktaş, aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerini belirtti.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı 5

YADES'in yaşlılara yönelik hizmetlerin sunumunda önemli bir rol oynadığını söyleyen Göktaş, kurum bakımı hizmetleri yanında evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.

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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı 6

Bakan Göktaş, YADES ile yaşlıların korunması ve desteklenmesi için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceğini ve bu yıl için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını belirtti. YADES 2024 başvurularının başladığını ve belediyelerin projelerini en geç 3 Haziran saat 17.00’ye kadar valiliklere teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.

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