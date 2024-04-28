Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Bakan Göktaş, YADES ile yaşlıların korunması ve desteklenmesi için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceğini ve bu yıl için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını belirtti. YADES 2024 başvurularının başladığını ve belediyelerin projelerini en geç 3 Haziran saat 17.00’ye kadar valiliklere teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.