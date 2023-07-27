Çanakkale'deki orman yangını saatlerdir devam ediyor

Çanakkale merkez Sarıbeyli köyü yakınlarında dün gece saat 22.30 sıralarında başlayan orman yangını 9 saattir devam ediyor. Yangına müdahale eden ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel sevk edildi. Çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi de katıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman da yangın bölgesine gelerek inceleme yaptı.

Yangına sabah saatlerinde hava araçları da destek vermeye başladı. Orman yangınının yarattığı tahribat dron ile havadan görüntüledi. Bahsi geçen görüntülerde, yangının büyük bir alana yayıldığı ve alevlerin yükseldiği görülüyor.