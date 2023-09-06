Çanakkale’deki taşkında bin 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle oluşan taşkınlarda bin 150 dekar tarım arazisi zarar gördü. Serasının 3 dönümünde hasar ve ürün kaybı meydana geldiğini belirten Yıldıray Kurtçu, "O kadar emek verdik, bir anda yok oldu. Yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü, maddi olarak ise zararım 1,5 milyon TL" dedi.

KAYNAK: DHA
Çanakkale’deki taşkında bin 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından dün Ezine ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ilçeye bağlı Geyikli beldesi, Mahmudiye, Pınarbaşı, Yahyaçavuş köylerini olumsuz etkiledi.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında 50’nin üzerinde üreticinin yaklaşık bin 150 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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Ayrıca Mahmudiye köyünde 15 su motoru, bahçe çiti zarar görürken, Yahyaçavuş köyünde 13 hayvan yıldırım çarpması sonucu öldü.

Zarar gören üreticilerden Mahmudiye köyünde serası bulunan Yıldıray Kurtçu, domates ve biber ekili 5 dönümlük serasının 3 dönümünde hasar ve ürün kaybı meydana geldiğini söyledi.

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‘MADDİ OLARAK ZARARIM 1.5 MİLYON TL VARDIR’

Yıldıray Kurtçu, 4 senedir seracılık yaptığını belirterek, "Yardım bekliyoruz. Başka bir şey beklediğimiz yok. Sel felaketi, fırtına yaşadık. Çok mağdur olduk. Emeklerimiz gitti.

O kadar emek verdik, bir anda yok oldu. Yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü. Maddi olarak ise zararım 1,5 milyon TL" dedi.

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Bölgede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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