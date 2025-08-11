Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti

Çanakkale Kepez’de çıkan orman yangını, Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos mahallelerine yayıldı. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangına müdahale sürerken söndürme çalışmalarında olay yerinde olan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Yeniçağ okurlarına özel bilgi verdi.

Çanakkale'deki son bir hafta içinde her gün farklı bölgede çıkan yangınlarda 'kasıt' olduğunun düşünüldüğünün altını çizen Uz, yangın yerinde yaşanan durumun çok üzücü ve büyük olduğunu da sözlerine ekledi.

'YANGIN ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

'Çanakkale Dardanos denilen mevkiden Güzelyalı'ya doğru 20 km'lik mevzi çam ağaçlarının olduğu yerden devam ediyor yangın aşağıdaki Kumkale köyümüze kadar devam ediyor. Çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Rüzgar çok, çok ev yandı' diyen Uz, "söndürebildiğimiz 20'ye yakın ev yandı Güzelyalı Dardanos bölgesinde şuanda da karanlık limana doğru gidiyor denize kadar inmiş durumda" dedi.

'BÜTÜN ÇANAKKALE BURADA AMA YETMİYORUZ'

İşte Rıdvan Uz'un açıklamalar:

Bütün Çanakkale burada, halkıyla, kurumlarıyla herkes burada ama yetemiyoruz... Allah bunları yaksın Çanakkaleli insanlar inanmıyor bir haftada, haftanın her günü ayrı noktalarda yangın çıkması hayatın olağan akışına aykırı! Kasıtlı olduğunu düşünüyoruz.

'HER GÜN MÜ FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKAR!'

Rıdvan Uz olay yerinden yaptığı açıklamada yangının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtirken, 'Çanakkale var gücü ile çalışıyor jandarma, itfaiye, devletin bütün kurumları vatandaşlar, her gün mü olur her gün farklı noktalarda mı çıkar inanılmaz!" dedi.

Uz sözlerine "Rüzgarın olduğu zamanlar sanki özellikle seçiliyor, çok üzgünüz önümüzde ağaçlar yanıyor inanılmaz! bunları kim yaktıysa Allah onları yaksın, süreçle ilgili insanın aklına başka şeyler de geliyor. Bir anda bu felaket memleketimizin üstünden kalkar" diye ekledi.

Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini ifade ederek "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" sözlerini sarf etti.

ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI!

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, tek taraflı olarak kapatıldı.