"Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi rekoru kırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
"Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi rekoru kırdı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi", açıldığı günden itibaren büyük ilgi gördü. 9 Ocak'ta görkemli bir törenle kapılarını açan müze, 8 aylık süreçte 107 bin 596 ziyaretçiyi ağırladı.

Tarihi Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki eski bir taş konağın restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü bu özel mekân, her yaştan ziyaretçiden yoğun ilgi görüyor. Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi milli günlerde ziyaretçi akınına uğrayan müze, 30 Ağustos'ta tek günde 3 bin 580 kişiyi ağırlayarak büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, sergilenen eserleri beğenerek, o günleri yaşadıklarını ifade etti.

Müze, 5 bölümden oluşan yapısında 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunduruyor. Çanakkale Savaşı, Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair toplam 6 bin parça özel eseri barındırıyor. Ayrıca, 5 bin 400 kitabın yer aldığı sergi ücretsiz olarak gezilebiliyor.

"Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi rekoru kırdı

"Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi rekoru kırdı

"Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi rekoru kırdı

"Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" ziyaretçi rekoru kırdı

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