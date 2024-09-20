Çanakkaleli çiftçi biberlerini sokağa dökerek isyan etti! Fiyatı yarı yarıya düştü

Ekonomik krizin etkileri devam ederken birçok vatandaştan duruma tepki geliyor.

Krizin en çok etkilediği kesimlerden birisi olan çiftçilerin eylemleri sürüyor.

Geçen yıl biberlerini 15 ₺'ye satan Çanakkaleli çiftçi, bu yıl fiyatların 6 ₺'ye düşmesine isyan etti.

Ürünlerinin maliyetini bile karşılamadığını belirten çiftçi, tepkisini göstermek için biberlerini sokağa döktü.

"SAVAŞ MI ÇIKTI? NE OLDU DA BU KADAR DÜŞTÜ?"

Çiftçi, "Geçen yıl biberlerimi 15 ₺'ye satıyordum, bu yıl ise fiyatlar 6 ₺'ye düştü. Ektiğimin maliyetini bile kurtarmıyor. Savaş mı çıktı? Ne oldu da bu kadar düştü?" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdi.

Bu durumun kendisi gibi birçok çiftçiyi zor durumda bıraktığını vurgulayan çiftçi, yetkililerden çözüm beklediğini ifade etti.

Çiftçi eyleminde para etmediği için biberleri yolun üzerine doğru dökmesi dikkat çekti.