Canan Güllü’den İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İBB Başkanı İmamoglu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güllü, şunları kaydetti:

“Dünden beri olan bitenin bir adı var: Bu bir darbe girişimidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından hukuksuz bir şekilde gözaltına alınması, halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik açık bir saldırıdır. Bir gece yarısı alınan keyfi kararlarla üniversitelerin hukuku ayaklar altına alınmış, ardından yargı, siyasi hesaplarla harekete geçirilerek halkın iradesi gasp edilmiştir. Aynı süreçte onlarca kişi daha gözaltına alınmış, İstanbul'da olağanüstü hâl koşulları yaratılmıştır. Bu tablo, hukuk devletinin çöküşünü ve keyfiliğin kurumsallaşmasını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

"KAYYUM ATAMALARIYLA HALKIN SEÇİLMİŞ YÖNETİCİLERİ TASFİYE EDİLİRKEN, BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bu ülke bu noktaya bir gecede gelmedi. İstanbul Sözleşmesi'nden keyfiyen çıkıldığında kadınların yaşam hakkı tartışmaya açıldı. Kadınları şiddetten koruyan mekanizmalar adım adım yok edildi. Kayyum atamalarıyla halkın seçilmiş yöneticileri tasfiye edilirken, belediye başkanları siyasi hesaplarla görevlerinden uzaklaştırıldı. Kadınların mücadeleyle kurduğu dayanışma mekanizmaları kapatıldı, kadın sığınakları işlevsiz hale getirildi. Kayyum düzeni yalnızca halkın yönetme hakkını değil, kadınların kazanımlarını da hedef aldı. Bugün yaşananlar, yıllardır inşa edilen bu hukuksuzluğun devamıdır.

"İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SALDINLAR, HALKIN İRADESİNE DÜŞMAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ SONUCUDUR"

Bu operasyon yalnızca bir belediye başkanına değil, doğrudan halkın iradesine ve demokratik haklara yapılmıştır. AKP iktidarı, halkın iradesi kendisine karşı olduğunda seçme ve seçilme hakkını tanımadığını defalarca ilan etmiştir. Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırılar, halkın iradesine düşman bir yönetim anlayışının sonucudur.

"KADINLAR OLARAK BU HUKUKSUZLUĞU TANIYORUZ"

Kadınlar olarak bu hukuksuzluğu tanıyoruz. Sandıkta kazandıklarımızın masa başında gasp edilmesine, kazanılmış haklarımızın bir gecede yok edilmesine, hukukun keyfi bir şekilde çiğnenmesine alışmayacağız. Bu düzeni meşrulaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki, bu ülke bizim, haklarımız bizim, irademiz bizim.

"KADINLAR SUSMAYACAK, MÜCADELEYİ BÜYÜTECEK"

Ekrem İmamoğlu ve bugün hukuksuzca gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Kadınlar bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaya devam edecek! Seçilmiş belediyelere kayyum atanmasına, halkın iradesinin gasp edilmesine, hukukun iktidarın oyuncağı haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz! Kadınlar susmayacak, mücadeleyi büyütecek!”