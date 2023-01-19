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Canan Hoca yine nokta atışı yaptı

Ünlü hekim Canan Karatay "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" adlı söyleşide konuştu bu kez su içmeyle ilgili nokta atışı yaptı. İşte o uyarı…

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:53
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Canan Hoca bu kez ne için uyardı?nokta atışı yaptı

Canan Hoca yine nokta atışı yaptı
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Canan Karatay, yine ezber bozan reçeteleri ile gündeme geldi, su içmeyle ilgili yaptığı uyarı dikkat çekti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta 'Suyu asla böyle içmeyin' diye uyarıda bulunan Prof. Karatay, bugüne kadar yanlış yaptığımız şeyleri açıkladı.

 

Vücudun düzenli olarak çalışabilmesi için yeteri kadar su alması gerektiğini belirten Canan Karatay, "İçi mineral dolu tuzlu su tüm hücrelerimize yararlı" diyerek şöyle açıklama yaptı:

"Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için."

Saf su yerine tuzlu su tüketilmesinin gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, "İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek." diye konuştu.

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