Canan Kaftancıoğlu: Sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz…" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu: Sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ile oy kullandıkları sandıkların ıslak imzalı tutanaklarının arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na YSK'ya gitme çağrısı yaparken Twitter'da #yskitirazsüresiniuzat kampanyasını başlattı.

Sosyal medya kullanıcıların sandık sonuçlarına itirazı sürerken CHP'den açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, pazar günü gerçekleşen seçimin ardından İstanbul genelinde oy sayımında yaptıkları raporlamayı kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu’nun ilgili paylaşımı şu şekilde oldu:

"Sevgili İstanbullular; İstanbul Modeli kapsamında 5. Etap olan raporlamayı kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız ve yapılan itirazların sonuçlanmasını bekliyor ve takip ediyoruz. İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı…"

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