Canan Kaftancıoğlu'na sürpriz bir teklif yapıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na seçim çalışmalarıyla ilgili sürpriz bir teklif yapıldı.

Canan Kaftancıoğlu'na sürpriz bir teklif yapıldı

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur oylama öncesinde Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

Kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek.

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada seçimin ikinci tura kaldığının resmi olarak ilan edildiği gün olan 15 Mayıs’ta Evrensel yazarı Ayşen Şahin’in yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şahin’in “Düşmüyorsak dostlarımızı iyi seçtiğimizden…” notuyla paylaştığı WhatsApp konuşması şu şekilde:

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