Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, Sözcü TV'de yayınlanan ‘Canan Karatay ile İyilik Sağlık’ isimli programda Elif Tümen'e açıklamalarda bulundu.

“ENZİMLER ALT ÜST OLUR. BAĞIŞIKLIK ÇÖKER”

Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri şu sözlerle açıkladı:

“Akıllı telefonların yaydıkları elektro frekanslar, 4.5 G'ler, 5.5 G'ler bunlar bağışıklık sistemini çökertir. Evde kullanılan temizlik malzemeleri, deterjanlar hepsi zehir. Bağışıklık bütün hücrelerden yönetilir. Deterjanlarda çok sayıda kimyasal vardır. Bromür, klorür ve florür… Bunlar vücuda girdiği zaman eritrosite, lökosite girip hücreleri, DNA'yı bozarlar. Vücudun DNA'sı bozulduğu zaman, bütün hormonal sistem, enzimler alt üst olur. Bağışıklık çöker.”

“KENDİM YETİŞTİRMEZSEM BUNLARI YEMEM”

Prof. Dr. Karatay ayrıca açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Yaşam biçimi çok önemli. Uyku çok önemli bağışıklık sistemi için. Hareket, egzersiz çok önemli. Mutlu olmak çok önemli, şarkı söylemek çok önemli. Bunların hepsi bağışıklık sistemini güçlendirir. Sadece yiyecekler değil. Yiyecekler doğal ve organik olacak. Tabii ki bulmak çok zor ama tarım zehirlerinden aşırı miktarda kullanılıyor. Bunlar bütün yiyeceklerde var. Örneğin maydanoz, nane gibi yaprağın içine giriyor. İstediğiniz kadar yıkayın çıkmıyor. Kendim yetiştirmezsem bunları yemem.”