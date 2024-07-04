Canan Karatay: Bunu yapmayın çarpılırsınız

"Bunu yapmayın çarpılırsınız"

Vücut ısısını dengeleyen bir termostatın olduğunu belirten Karatay, dış etkenlerle bu dengeyi bozduğunda vücut ısısının normalin üzerine çıkabileceğini ifade etti. Sıcak çarpmasının en önemli belirtisinin halsizlik olduğunu vurgulayan Karatay, diğer belirtiler arasında vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması, baş dönmesi ve baygınlık olduğunu söyledi. Bu durumu önlemek için dikkatli olunması gerektiğini belirten Karatay, güneşte şapka takmanın önemine de değindi. Ayrıca, aşırı spor yapmanın, sinirsel ve çevresel faktörlerin de vücut ısısını artırabileceğini söyledi. Terleme mekanizmasının vücut ısısını düzenlediğini belirten uzman, naylon ve polyesterden kaçınılması gerektiğini ifade etti.