Canan Karatay: Bunu yapmayın çarpılırsınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay: Bunu yapmayın çarpılırsınız

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay, temmuz ayının sıcak geçeceğine işaret ederek vatandaşlara sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulundu.

"Bunu yapmayın çarpılırsınız"

Vücut ısısını dengeleyen bir termostatın olduğunu belirten Karatay, dış etkenlerle bu dengeyi bozduğunda vücut ısısının normalin üzerine çıkabileceğini ifade etti. Sıcak çarpmasının en önemli belirtisinin halsizlik olduğunu vurgulayan Karatay, diğer belirtiler arasında vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması, baş dönmesi ve baygınlık olduğunu söyledi. Bu durumu önlemek için dikkatli olunması gerektiğini belirten Karatay, güneşte şapka takmanın önemine de değindi. Ayrıca, aşırı spor yapmanın, sinirsel ve çevresel faktörlerin de vücut ısısını artırabileceğini söyledi. Terleme mekanizmasının vücut ısısını düzenlediğini belirten uzman, naylon ve polyesterden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

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