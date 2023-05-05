Canan Karatay en sağlıklı meyveyi ilk kez açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, en sağlıklı meyveyi zeytin olarak açıkladı. Zeytinin faydaları dikkat çekti.

Canan Karatay en sağlıklı meyveyi ilk kez açıkladı

Editör: Murat Öztürk

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, yaptığı konuşmalarla gündeme yine damgasını vurdu.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı konuşmalarla gündeme yine damgasını vurdu.

Sağlık alanında yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Karatay, evde kullanılan temizlik malzemelerine dair de açıklamalar yapıyor.
Birçok kesim tarafından severek takip edilen Canan Karatay, katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu.

Canan Karatay, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla tekrar ön plana çıkmaya başladı.
İnsan sağlığı ve dengeli beslenme hakkında bilgilendirmede bulunan Karatay, en sağlıklı meyveyi zeytin olarak açıkladı.

ZEYTİN NEDİR?

"Avrupa zeytini" anlamında Olea europaea botanik adlı zeytin, zeytingiller Oleaceae familyasından meyvesi yenen ve geleneksel olarak Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türüdür.

ZEYTİNİN FAYDALARI

-Sindirimi kolaylaştırır

-Saç, cilt ve tırnak için besleyici

- Kanseri önler

- Uzun süre tok tutar

- Kalp sağlığını korur

- Vücut gelişimine destek olur

- Kan yapar

- Beyin sağlığını korur

-Enerji verir

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