2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bugüne kadarki bütün diyetleri unutun. Canan Karatay kolay kilo vermenin sırrını açıkladı

Bugüne kadarki bütün diyetleri unutun. Canan Karatay kolay kilo vermenin sırrını açıkladı

Profesör Doktor Canan Karatay, kahvaltıda düzenli tüketildikçe göbekten kurtulmaya yarayacak besinleri açıkladı. Ayrıca Canan Karatay diyetinde 2 öğün yemek ön plana çıktı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:28
Takip Et

Canan Karatay kolay kilo vermenin sırrını açıkladı

Bugüne kadarki bütün diyetleri unutun. Canan Karatay kolay kilo vermenin sırrını açıkladı
+
Aa
-

Kahvaltının Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, Profesör Doktor Canan Karatay, önemli açıklamalarda bulundu.

Karatay, “Kahvaltıda köy tereyağına yumurta, zeytin, peynir, ceviz, salatalık, turp yiyin. Bu şekilde daha kolay kilo verir, göbeğinizden kurtulursunuz” diyerek özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğunu vurguladı.

CANAN KARATAY DİYETİ NEDİR?

Vücut hormonlarının salgılanma sürelerinin takibine dayalı olarak Canan Karatay tarafından geliştirilen Karatay diyeti 2 öğün yemek yemeyi savunur.

2 öğünden fazla yemek tüketiminin kişinin kilo almasına neden olduğunu belirten Karatay diyeti mantığı doğrultusunda öğünler arasında en az 5 saatlik bir süre gerekir.

5 saatlik açlık süresinde vücudun leptin hormonu artarak metabolizmanın daha hızlı çalışması sağlanır.

Leptin hormonu vücut tarafından ihtiyaç duyulan yakıtın kullanılması amacıyla salgılanan bir hormondur.

Leptin hormonu salgılandığında vücut yağ yakmaya devam eder.

Düşük karbonhidrat alımına dayalı olan Canan Karatay diyeti ile vücut, depoladığı yağlardan kısa bir süre içinde kurtulabilir.

Son yılların popüler bir diyeti olan Karatay diyeti ile zayıflayan ünlüler de bulunmaktadır.

Canan Karatay diyeti yapanlar uzun vadede kalıcı sonuçlar elde etmek için genel olarak beslenme düzeninde kalıcı değişimler yapılması gerektiğini bilirler.

Canan Karatay diyeti listesi kısıtlı bir süreçte şok zayıflama amaçlı uygulandığında etkileri de kısa sürer; çünkü hızlı verilen kilolar aynı hızda geri döner.

Fakat, Karatay diyet programını şeker ve sağlıksız karbonhidrat kaynaklarından uzaklaşma alışkanlığı edinebilmek ve bu gıdalara muadil oluşturabilme yetisini kazanabilmek için uygulayabilirsiniz.

CANAN KARATAY DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Karatay diyeti şeker orucu olarak düşünülebilir.

Sağlıklı yağ ve proteinlerin tüketimi serbest olacak şeklinde Karatay diyeti özeti yapılabilir.

Canan Karatay diyeti kuralları içinde yeterli su tüketiminin altı çizilir.

Diyeti uygularken mutlaka günde en az 8-10 bardak su tüketilmelidir.

Karatay diyeti yemekleri uzun sürede ve düşük ısıda pişirilmelidir.

Öğün aralarında en az beşer saat olmalıdır.

Canan Karatay sağlıklı beslenme diyeti 2 öğünü önerir. 2 öğünle çok zorlananlar kendi bedenlerini dinleyerek ve gerekirse uzman kontrolünde uygun şekilde 3 öğün listesine uyabilirler.

Ara öğünlerde ayran, limonlu su ya da şekersiz bitki çayları tüketilebilir.

Yemeklerde tereyağı ya da zeytinyağı kullanımı, karbonhidrat kaynağı olarak kısıtlı oranda meyve tüketimi Karatay diyeti kuralları arasındadır.

Karatay diyeti yapanlar diyetteki yasakları kesinlikle tüketmemeli ve diyete ek olarak mutlaka fiziksel aktivitelerini artırmalıdır.

Karatay diyeti aynı zamanda ülkenin en popüler karbonhidrat diyetleri arasında yer alır.

Beyaz un, ekmek ve şekerin yanı sıra, patates, pirinç, makarna vs gibi karbonhidrat kaynaklarının tüketimi de sınırlandırılır.

Gluten hassasiyetine sahip Çölyak hastaları için de tercih edilebilecek ideal bir beslenme programıdır.

TURP'UN FAYDALARI

Turp (sebze) sağlık açısından faydaları şunlardır:

Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

İçerdiği C vitamini ile güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır.

Kolesterol düzeyini düşürür ve kalp sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadele etmeye yardımcı olur.

A vitamini, folik asit ve mineral içeriği ile görme sağlığını korur.

Canan Karatay Diyeti: 2 Öğün, Düşük Karbonhidrat

Her türlü ekmek, şeker ve sağlıksız karbonhidrat kaynaklarından arınıp kilo vermenin yanı sıra, sağlıklı yaşamın sırrını çözebileceğiniz Canan Karatay diyeti listesi merak ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
4
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
5
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
6
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
7
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.