Bugüne kadarki bütün diyetleri unutun. Canan Karatay kolay kilo vermenin sırrını açıkladı

Kahvaltının Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, Profesör Doktor Canan Karatay, önemli açıklamalarda bulundu.

Karatay, “Kahvaltıda köy tereyağına yumurta, zeytin, peynir, ceviz, salatalık, turp yiyin. Bu şekilde daha kolay kilo verir, göbeğinizden kurtulursunuz” diyerek özellikle kış aylarında turp yemenin çok önemli olduğunu vurguladı.

CANAN KARATAY DİYETİ NEDİR?

Vücut hormonlarının salgılanma sürelerinin takibine dayalı olarak Canan Karatay tarafından geliştirilen Karatay diyeti 2 öğün yemek yemeyi savunur.

2 öğünden fazla yemek tüketiminin kişinin kilo almasına neden olduğunu belirten Karatay diyeti mantığı doğrultusunda öğünler arasında en az 5 saatlik bir süre gerekir.

5 saatlik açlık süresinde vücudun leptin hormonu artarak metabolizmanın daha hızlı çalışması sağlanır.

Leptin hormonu vücut tarafından ihtiyaç duyulan yakıtın kullanılması amacıyla salgılanan bir hormondur.

Leptin hormonu salgılandığında vücut yağ yakmaya devam eder.

Düşük karbonhidrat alımına dayalı olan Canan Karatay diyeti ile vücut, depoladığı yağlardan kısa bir süre içinde kurtulabilir.

Son yılların popüler bir diyeti olan Karatay diyeti ile zayıflayan ünlüler de bulunmaktadır.

Canan Karatay diyeti yapanlar uzun vadede kalıcı sonuçlar elde etmek için genel olarak beslenme düzeninde kalıcı değişimler yapılması gerektiğini bilirler.

Canan Karatay diyeti listesi kısıtlı bir süreçte şok zayıflama amaçlı uygulandığında etkileri de kısa sürer; çünkü hızlı verilen kilolar aynı hızda geri döner.

Fakat, Karatay diyet programını şeker ve sağlıksız karbonhidrat kaynaklarından uzaklaşma alışkanlığı edinebilmek ve bu gıdalara muadil oluşturabilme yetisini kazanabilmek için uygulayabilirsiniz.

CANAN KARATAY DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Karatay diyeti şeker orucu olarak düşünülebilir.

Sağlıklı yağ ve proteinlerin tüketimi serbest olacak şeklinde Karatay diyeti özeti yapılabilir.

Canan Karatay diyeti kuralları içinde yeterli su tüketiminin altı çizilir.

Diyeti uygularken mutlaka günde en az 8-10 bardak su tüketilmelidir.

Karatay diyeti yemekleri uzun sürede ve düşük ısıda pişirilmelidir.

Öğün aralarında en az beşer saat olmalıdır.

Canan Karatay sağlıklı beslenme diyeti 2 öğünü önerir. 2 öğünle çok zorlananlar kendi bedenlerini dinleyerek ve gerekirse uzman kontrolünde uygun şekilde 3 öğün listesine uyabilirler.

Ara öğünlerde ayran, limonlu su ya da şekersiz bitki çayları tüketilebilir.

Yemeklerde tereyağı ya da zeytinyağı kullanımı, karbonhidrat kaynağı olarak kısıtlı oranda meyve tüketimi Karatay diyeti kuralları arasındadır.

Karatay diyeti yapanlar diyetteki yasakları kesinlikle tüketmemeli ve diyete ek olarak mutlaka fiziksel aktivitelerini artırmalıdır.

Karatay diyeti aynı zamanda ülkenin en popüler karbonhidrat diyetleri arasında yer alır.

Beyaz un, ekmek ve şekerin yanı sıra, patates, pirinç, makarna vs gibi karbonhidrat kaynaklarının tüketimi de sınırlandırılır.

Gluten hassasiyetine sahip Çölyak hastaları için de tercih edilebilecek ideal bir beslenme programıdır.

TURP'UN FAYDALARI

Turp (sebze) sağlık açısından faydaları şunlardır:

Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

İçerdiği C vitamini ile güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır.

Kolesterol düzeyini düşürür ve kalp sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla mücadele etmeye yardımcı olur.

A vitamini, folik asit ve mineral içeriği ile görme sağlığını korur.

Canan Karatay Diyeti: 2 Öğün, Düşük Karbonhidrat

Her türlü ekmek, şeker ve sağlıksız karbonhidrat kaynaklarından arınıp kilo vermenin yanı sıra, sağlıklı yaşamın sırrını çözebileceğiniz Canan Karatay diyeti listesi merak ediliyor.