Canan Karatay süper besini açıkladı. Türkiye’nin gizli pandemisini de duyurdu. Vücut direncini artırıyor

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığın giderek artması korkuttu. Prof. Dr. Canan Karatay ise yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin gizli pandemisi kabızlıktır” sözlerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Canan Karatay, kabızlığı geçirmek için günde bir kaşık yiyebileceğiniz süper besin olan andız pekmezini önerdi.

VÜCUT DİRENCİNİ KORUYOR VE KABIZLIĞI BİTİRİYOR

Andız pekmezinin Ramazan Ayı için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyen Karatay, sahurda bir kaşık tüketilmesi gerektiği vurguladı.

Sahurda bir kaşık andız pekmezi içenlerin vücut direnci düşmüyor. Özellikle Ramazan Aylarında ya da oruçluyken insanlar vücut direnci düşüklüğü ve kabızlık sorunu yaşar. Bazen de tüketilen katkı maddeli gıdalar sindirim bozukluğu meydana getirir ve insanlarda kabızlık sorunu ortaya çıkarır.

KABIZLIK NEDİR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur. Neredeyse herkes hayatının bir noktasında kabız olur.

Kabızlığın belirtileri:

Bireylerde tuvalete çıkma sayısı azsa, tuvalet esnasında zorlanma hissi varsa, sert veya çok küçük dışkı çıkarılıyorsa, tuvaletten sonra bağırsakların tamamen boşaldığı hissi yoksa ve göbek şişkinliği varsa, bunlar kabızlık semptomları olarak tanımlanır.

Bunun yanı sıra bağırsakları boşaltmak için göbeğe ya da karın bölgesine el ile bastırma, ya da parmak ile yardımcı olma ihtiyacı hissediliyorsa, bu da kabızlık belirtisi olarak tanımlanabilir.

Ani kabızlığın yanı sıra karın ağrısı veya kramp hissi varsa, aynı zamanda hiçbir şekilde tuvalet yapılamıyor ve gaz çıkarılamıyorsa mutlaka ve acilen doktora başvurmak gereklidir.

Eğer kabızlık yeni başladıysa ve alınan önlemler yeterli gelmiyorsa, dışkıda kan varsa, istemsiz ve denemeden kilo kaybı varsa, bağırsak hareketleri şiddetli ağrıya neden oluyorsa, kabızlık iki haftadan uzun sürüyorsa veya dışkının boyutları, şekli ve kıvamında önemli ölçüde değiştiyse yine doktora başvurmak gereklidir.

Bitmeyen kabızlık için doktora başvurulduğunda, doktor kabızlık nedenini bulmak için bazı testler önerebilir: Bunlar arasında hormon düzeylerini kontrol etmek için kan testleri, makat kaslarını kontrol için testler, atıkların bağırsak boyunca nasıl ilerlediğini görmek için testler veya kolon tıkanıklıklarını kontrol etmek için kolonoskopi seçenekleri mevcuttur. Bağırsak hareketleri, dışkının özellikleri, diyet ve diğer faktörlerin kaydını tutmak uygun bir tedavi bulmaya yardımcı olabilir.

ANDIZ PEKMEZİNİN FAYDALARI

-Andız pekmezi astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi gelir. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır.

-Nefes darlığına iyi gelir.

-Saç dökülmesini önler, azalan yerlerdeki saçların daha gür çıkmasını sağlar.

-Antioksidan özelliği sayesinde ödem ve şişlik sorunlarını ortadan kaldırır. Vücudu yağ asitlerinden ve toksinlerden arındırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

-Ağızda aft adıyla bilinen yaralar oluşabilir; pekmez her gün kullanıldığında bu yaraların iyileşmesine katkı sağlar.

-Ciltte oluşan sedef, egzama gibi yaraları iyileştirmeye yardımcı olur. Bir türlü çözüm bulunamayan kronikleşmiş çıban sorunu ile uğraşıyorsanız, bir de andız pekmezi tüketmeyi denemelisiniz.

-Böbrek taşının düşürülmesini sağlar ve yeni böbrek taşlarının oluşumunu engeller.

-Romatizma ağrılarını azaltır ve bacakların rahatlamasını sağlar.

-Alerji ve alerji sonucu beliren cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde yararlıdır.

-Pekmezin kan yapıcı özelliğinin yanı sıra andız pekmezi, kanı temizleyici görevi de görür. Bu şekilde kalp damar sağlığının korunması açısından oldukça faydalıdır.

-İdrar yolu enfeksiyonlarının daha çabuk iyileşmesini, idrar yolu kanalının temizlenmesini sağlar. Bu sayede daha sağlıklı çalışan bir boşaltım sisteminiz olur.

-Boşaltım sistemine olduğu kadar sindirim sistemine de katkısı olan andız pekmezi, sindirimi ve midenin işini kolaylaştırır.

-Aynı zamanda bağırsak paraziti oluşmasını engelleyerek herhangi bir bağırsak hastalığı yaşama riskinizi en aza indirir.