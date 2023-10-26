Canan Karatay tam listeyi açıkladı. Sürekli yorgun hissettiren besinler ortaya çıktı

İçsel stresin yanında fiziksel stresin de kaçınılması gerektiğini söyleyen uzman doktor, “Deli gibi koşmak, 8 saat tenis oynamak halsizliğe yol açar” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmenin yanında hastalıklarla ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da gündeme geliyor. Uzman doktor, kronik hale gelen halsizlik konusunda vatandaşları uyardı.

Kronik ve akut yorgunluğa işaret eden Karatay, “Yorgunluk ve halsizlik korona virüsü atlatanlarda çok arttı.” diye konuştu.

Temel sinir sistemi bozukluklarına veya beyin hastalıklarına bağlı olmayan, ara sıra ortaya çıkan halsizlikten bahsettiğini belirten Karatay, şöyle devam etti:

“Halsizliğin en önemli nedenlerinden biri elbette strestir. Farkına varmadan yaşadığımız kaygılar, endişeler, ruhsal bozukluklar ve uykusuzluk da buna sebep olur. Ama halsizliğin en büyük nedenlerinden biri de tekrar ediyorum vücutta mineral eksikliğidir -özellikle magnezyum ve potasyum-. Susuzluk da buna dahildir.”

"Enfeksiyon ve ateşli hastalıkların geçici olarak halsizliğe neden olduğunu söyleyen ünlü doktor, “Hastalık iyileşince halsizlik de gider” dedi ve şunları ekledi:

“Oturduğumuz yerden ‘Pilim tükendi’ diyoruz. Yani, pilimizi yeniden doldurmamız gerekiyor. Oysa pilimizin tükenmesini engellemek, yeniden doldurmaktan daha basit. Peki, nasıl engelleyeceğiz efendim? Stresten ve hastalıklardan kaçınmaya çalışacağız. En başta kullandığımız ilaçlar var. Onlar çok fazla halsizlik yapar. İsteksizlik, içe kapanma veya işyerinde tacize maruz kalmak içsel stresi yükseltir.

“FİZİKSEL STRESE DİKKAT EDİN”

“Fiziksel stresten de uzak durmamız gerekiyor.” diyerek daha önce de vurguladığı bir noktaya tekrar değinen uzman isim, “Çılgınlar gibi koşmak, 8 saat tenis oynamak tabii ki halsizlik getirir. Bunlar çok doğal şeyler.” dedi. Gece uyku sorunu yaşayan kişiler için de önerilerde bulunan Karatay, düzenli uykunun önemine işaret etti.

YATAK ODANIZDA BU EŞYALARI SAKIN TUTMAYIN!

Açıklamasında “Uyuduğunuz odalarda televizyon, telefon ve şarj aleti bulundurmayın. Oda, olabildiğince karanlık olsun. Gürültüden de kaçınmanız iyi olur.” diyen uzman isim, uykunun önemli olduğunu ve her gece saat 22.00 - 23.00 gibi alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi:

YATAĞA GİRERKEN BUNLARI YAPARSANIZ DİKKAT!

“Yatakta güzel bir müzik eşliğinde ya da kitap okuyarak bunu yapabilirsiniz. Ama telefonla çatır çatır oynamak ya da tablete bakmak uykumuzu alır, sinirimizi de artırır.” Kronik kabızlığın da halsizliğe yol açtığını belirten uzman isim konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Kronik kabızlık demek; bağırsaklarımızın florasının bozulması demektir. Kronik kabızlık demek; bağışıklık sistemimizin çökmesi ve bütün hastalıklara karşı savunmasız olmamız demektir.”

“STRESLİ KİŞİLERDE HASTALIK ÇOK GÖRÜLÜR”

Özellikle aşırı stres altında olan kişilerde birçok hastalığın ortaya çıkabileceğini belirten uzman isim açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Hastalıklara karşı direnç azalır, hücrelerde hormonal bozukluklar çok olur. Hormonal bozukluklar da halsizlik getirir. Bunun yanı sıra yorgunluğun bir sebebi de doğurganlık çağındaki bayanlarda kansızlık, doğum, hamilelik ve emzirme nedeniyle aneminin oluşmasıdır.” Açıklamasında “Türkiye’de gizli bir anemi salgını var.” diyen Karatay, “Bu hiç konuşulmuyor. Bunlar kronik halsizlik sebebidir. Hareket etmek çok önemli ama çılgınlar gibi koşmak değil. Açık havada, en az 20 dakika yürümek çok önemli. Böylece eklemlerin ve kasların çalışıp kan dolaşımının hızlanmasını sağlayabilirsiniz.” dedi.

“VÜCUDUMUZDA SİNSİCE BİRİKENLER…”

“Yine beslenmeye geliyoruz. Sinir sistemimizi güçlendirmemiz için bağırsak sistemimizi de güçlendirmemiz lazım. Mikrobiyomlar çok önemli, probiyotikler de öyle. Turşu suyu ve yağlar çok önemli. Bunlardan uzaklaşmamız çok tehlikelidir. Yorgunluğumuzu artırır.” diyen uzman isim, fazla kilolu olmasa bile kişilerde karaciğer yağlanması görülebileceğini söyledi:

"Karaciğer yağlanmasının en önemli nedeni früktozdur, mısır şurubu şekeri, ‘glutamat’ dediğimiz Çin tuzu. Bunlar karaciğeri zedeler. Karaciğer büyük bir fabrikadır. Vücudu toksinlerden temizler. Onlar vücudumuzda sinsice birikenler kronik yorgunluktan kurtulamayız.