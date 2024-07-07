Canan Karatay tıp dünyasını ikiye böldü. 'Asla ama asla kullanmayın' dedi

Yaz aylarında sıçak havalardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar güneş kremlerini çantalarından eksik etmiyor. Özellikle tatile çıkanların bolca kullandığı güneş kremi tıp dünyasını ikiye böldü. Prof. Dr. Canan Karatay, güneş kreminin kanser yaptığını söyledi, ortalık karıştı.

KARATAY "GÜNEŞ KREMİ KANSER YAPIYOR" DEDİ. ORTALIK KARIŞTI

Karatay, "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor" dedi ve güneş kremlerinin D vitamini alımını da engellediğini öne sürdü.

Güneş kremlerinin ölümcül hastalıklara davetiye olduğunu savunan Karatay "Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" dedi.

TIP DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Karatay özellikle yüksek faktörlü güneş kremlerinin D vitamini alımına engell olduğu görüşünde. Karatay’ın bu görüşüne destek veren de var karşı çıkan da.

Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur ise güneş kremlerinin yararlı olduğunu, çünkü güneşin kanser yapıcı etkisinden emin olduklarını, güneş kremi kullanımının şu an D vitamini eksikliği yaptığına dair ellerinde hiçbir veri olmadığını söyledi.

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ise, güneş kremlerinde birçok kimyasalın bulunduğunu, ve bunların bazılarının kanserojen olduğu bazılarının ise hormon bozucu olduğunun bilindiğini söyledi. Deriye güneş kremi, güneş sütü veya başka türlü kozmetikler sürülmesi D vitamini sentezini bozduğunu da iddia etti.