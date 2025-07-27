Canan Karatay uyardı! Karpuzdaki tehlike: Tüketmeden önce bir daha düşünün

Yazın vazgeçilmezi karpuz kavun. Neredeyse her evde, her sofrada vazgeçilmez. Ama tabii gen çalışmalarıyla karpuzun tadı biraz değişti. Kabak geniyle yapılan karpuzlar daha büyük, daha iri, biraz daha uzun boylu karpuzlar ile şeker oranı fazla karpuzlar yiyoruz. Canan Karatay bu karpuzların vücuda olan zararları hakkında konuştu:

Karpuzun genetiğiyle hakikaten çok oynadılar ve de oynamalarının sonucu, gübrelerin sonucu, ilaçlamaların sonucu fruktoz miktarı çok yükseldi. Fruktoz bağımlılık yapıyor. Mutluluk veriyor. Doydum sanıyoruz ama öyle değil. Hakikaten fruktoz çok tehlikeli çünkü fruktoz kan şekerini yükseltmez ama karaciğeri mahveder.

KARPUZUN YANINDA YENEN PEYNİRLE O ZARARI HAFİFLETİR Mİ?

Karpuzun yanında tüketilen peynirin zararı azaltması mümkün olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz süt tozundan yapılan peynirler marketlerde satılıyor. Çok tehlikeli. Endüstriyel mayalı mı, şirdan mayalı mı, inek sütü mü, koyun sütü mü yoksa süt tozundan mı tozundan yapılıyor. Endüstri mayası olduğu zaman bitti zaten. Yani Türk halkının bütün hastalıkların sebebinde bunlar yatıyor. Süt içiyorum diye hakikaten sağlıklı diye düşünmeyin diyorum. Efendim süt tabii ki manda sütü de çok önemli yani ama merada dolaşan mandalar, merada dolaşan inekler, keçiler onların sütleri önemli. Koyunlar tabii ki merada olacaklar açık havada çiçek yiyecekler, yeşillik yiyecekler, ilaçsız çiçekleri yiyecekler, ilaçsız yeşillikleri yiyecekler. Pestisitli hiçbir çimen yemeyecekler.

Karpuzun o yüksek fruktozu özellikle o bol şekerli daha fazla gübreye, sentetik gübreye maruz kalan karpuzlar vücutta ürik asidi çok yükseltiyor. Ürik asit yüksekliği çok tehlikeli bunun üstünde hiç durulmuyor. Senelerce kolesterol, kolesterol denildi. Temelinde ürik asit yatıyor. Yani ürik asit normal değerler içinde dahi olsa çok düşük olması lazım. Artık yeni yapılan çalışmalar gösterdi ki ürik asit vücuttaki bütün hücrelerin çalışmasını bozuyor ve ürik asiti, maalesef kavun ve karpuz çok yükseltiyor.

Şöyle bir durum da var ürik asitin yükseldiğini anlamayız. Bütün tehlike orada. Ürik asitin yükseldiğini uzun süre anlamayız. Ürik asit yüksekliği bütün organları bozduğu gibi başta da böbreği bozuyor. Yani böbrek yetersizliklerinin en önemli sebeplerinden biridir. Asit olduğu için vücutta böbrek taşı ürer. Vücutta asit olduğu zaman safra kesesi taşı ürer. Ürik asitlerini herkes baktırsın. Hiç konuşulmuyor. Kolesterolden bin kat tehlikeli.

HÜCRELER SAPITIYOR

Ürik asite 12 saat açlıkla baktıracaksınız. En az 2-3 değerlerinde olacak. 5 değeri yüksek diye gösterirler. Ürik asit, 2-3'ün üstüne çıkmayacak. Bütün hastalıkların temelinde bu var artık gösterildi ki hücrelerin normal solumasını önlüyor. Bütün hücrelerimizin beyindi, gözdü, memeydi, burundu, gırtlaktı, prostattı, karaciğerdi. Normal solumasını ve normal oksijenlenmesini önlediği zaman tabii ki enerji de üretemiyoruz. Hücreler sapıtıyor. Bunu da yükselten yani ürik asidi kanda yükselten kavun, karpuz, domates, biberler. Şu anda en çok tüketilen bir de şekerli gazlı içecekler.