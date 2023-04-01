Kilo vermek isteyenler dikkat. Canan Karatay mucize formülü açıkladı

Haber Global’in haberine göre; Beslenmeyle ilgili verdiği ipuçlarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay uzun yıllardır konuşulan kilo konusuna açıklık getirdi.

Karatay, Metabolizmanın hızla çalışmasını sağlayan ve kilo vermeye yardımcı olan o yöntemin detaylarını birer birer anlattı.

Sağlıklı beslenme ve diyet noktasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, yine oldukça ses getirecek bir konuya daha imza attı.

İŞTE O YÖNTEM…

Limon insan sağlığı açısından son derece önemli bir yere sahip gıda olurken limonlu su tüketmek sağlıklı bir yaşamın en büyük anahtarı olduğu ortaya çıktı. Her sabah aç karna tüketilen limonlu suyun bağırsak sistemini koruma altına aldığı ve sindirimi desteklediğini dile getiren Karatay, her gün uyandığınızda ilk iş olarak limonlu su içilmesini tavsiye etti.

Metabolizmanın hızlı ve aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olan limonlu aynı zamanda yağ yakıcı görevi de üstlenmektedir. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yaptığı katkı sayesinde kişinin kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vermesine de yardımcı olmaktadır.

Limonun içeriğinde yer alan pektin bileşeni, iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olurken, kişinin fazla yemek yeme isteğinin bastırılmasına da yardımcı olmaktadır.