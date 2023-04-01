1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kilo vermek isteyenler dikkat. Canan Karatay mucize formülü açıkladı

Kilo vermek isteyenler dikkat. Canan Karatay mucize formülü açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, açıkladığı limonlu su yöntemiyle kilo vermek isteyenlere müjdeyi verdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:53
Takip Et

Canan Karatay'dan kilo verme formülü

Kilo vermek isteyenler dikkat. Canan Karatay mucize formülü açıkladı
+
Aa
-

Haber Global’in haberine göre; Beslenmeyle ilgili verdiği ipuçlarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay uzun yıllardır konuşulan kilo konusuna açıklık getirdi.

Karatay, Metabolizmanın hızla çalışmasını sağlayan ve kilo vermeye yardımcı olan o yöntemin detaylarını birer birer anlattı.

Sağlıklı beslenme ve diyet noktasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, yine oldukça ses getirecek bir konuya daha imza attı. 

İŞTE O YÖNTEM…

Limon insan sağlığı açısından son derece önemli bir yere sahip gıda olurken limonlu su tüketmek sağlıklı bir yaşamın en büyük anahtarı olduğu ortaya çıktı. Her sabah aç karna tüketilen limonlu suyun bağırsak sistemini koruma altına aldığı ve sindirimi desteklediğini dile getiren Karatay, her gün uyandığınızda ilk iş olarak limonlu su içilmesini tavsiye etti.

Metabolizmanın hızlı ve aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olan limonlu aynı zamanda yağ yakıcı görevi de üstlenmektedir. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yaptığı katkı sayesinde kişinin kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo vermesine de yardımcı olmaktadır.

Limonun içeriğinde yer alan pektin bileşeni, iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olurken, kişinin fazla yemek yeme isteğinin bastırılmasına da yardımcı olmaktadır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
5
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
7
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿İzmir'de iki feribot iskelesi yenileniyor
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
﻿Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.