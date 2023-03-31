Canan Karatay’dan Ramazan pidesi uyarısı

Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayına özel tavsiyelerde bulunurken ramazan pidesi hakkında uyarıları nedenleriyle birlikte açıkladı.

Karatay, ramazan pidesi hakkında çok önemli bir noktaya dikkat çekerek uyarıda bulundu. Karatay, ramazanda tüketilebilecek besinlerden de bahsetti.

HURMA YA DA ZEYTİNLE AÇIN

Prof. Dr. Canan Karatay, pidenin tam buğday unundan yapılması gerektiğini vurgularken, Pidenin iç kısmının daha fazla tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Nedenlerini de tek tek açıklayan Karatay, pidenin iç kısımlarını tüketmenin daha yararlı olmasının sebebini bağırsakların yumuşak olan yeri daha iyi enzimlemesi olarak açıkladı. Ayrıca tam buğday sayesinde bağırsakların ihtiyacı olan lif sağlanmış olacak. Bu da oruç süresinde duran bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak.

Canan Karatay ayrıca, Ramazan ayında iftarı açarken mutlaka hurma ya da zeytinle açılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun aynı sıra iftar ve sahur arası 2 litrelik suyun tüketiminin tamamlanmasını tavsiye etti.

“SAHURDA YUMURTA YEMELİ SÜPER BİR BESİNDİR”

Canan Karatay, sahurda yumurta tüketimine değinerek şunları söyledi:

“Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez.”