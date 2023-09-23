Canan Karatay’ın dilinden düşmüyor. Mucize otun bir tek ölüme çaresi yok

Editör: Erkavim Yıldırım

Dünyanın en sağlıklı otlarından biri olarak seçilen çörek otu Canan Karatay şiddetle önermesiyle dikkat çekti.

Ayrıca alternatif tıpta İbn-i Sina'dan İbrahim Saraçoğlu’na kadar bütün uzmanların şiddetle önerdiği ot olmasıyla çörek otu dikkatlerden kaçmadı.

Çörek otuyla ilgili detaylar…

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu bitkisi Dünya’da genellikle Batı Asya, Ortadoğu ve Avrupa’da Türkiye’de ise Konya yöresinde yetişmektedir. Çörek otu tohumları ve yağı, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde doğal tıbbi ilaç olarak yüzyıllardır tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

Çörek otu (Nigella Sativa) bitkisinin tohumları, bitkinin aktif bileşenlerini içermektedir. Çörek otu yağı, çörek otu tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilir. Soğuk pres yöntemiyle üretilen yağlar, yüksek sıcaklığa maruz kalmadıkları için trans yağ asitleri de oluşmamaktadır.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu tohumu ve bileşenlerinin; antitümör, antibakteriyel, antiinflamatuar (iltihap ve ödem önleyici), antioksidan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici (immunomodülatör), gastroprotektif (antiülser), antidiyabetik, hepatoprotektif (karaciğerin zarar görmesini önleyici), antihistaminik, antihipertansif, antihiperlipidemik aktivite, içerdiği fitokimyasallardan dolayı ise antihiperglisemik (şeker düşürücü) ve antikolesterolemik (kolesterol düşürücü) aktivite gösterdiği belirtilmektedir.

Eski zamanlarda Arap/Yunan tıbbında çörek otu tohumları ve yağı; sağlığı iyileştirmede, yüksek ateşi düşürmede, soğuk algınlığında, baş ağrısını gidermede, romatizmal ve çeşitli mikrobik enfeksiyonlarda, bağırsak parazitlerini düşürmede ve kadın hastalıklarında kullanılmıştır.

Günümüzde genç kadınlarda çörek otu tohumları ağızdan alındığında adet kanamasını uyarmaktadır. Adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilir.

Çörek otunun hem tane hem de yağ formu antimikrobik amaçla kullanılmakta; çörek otu yağı, mantar hastalıklarında antifungal olarak etki göstermektedir.

Çörek otu yağının antiinflamatuar (iltihap ve ödem önleyici) özelliği nedeniyle nefes borusu kaslarını genişlettiği ve bu sonuçla nefes darlığı gibi göğüs hastalıklarının tedavisine yardımcı olacağı ileri sürülmüştür.

Çörek otu tohumu taneleri hipertansif/hipotansif etkileri iyi bilindiğinden tansiyonun düzenlenmesinde, yağ metabolizması üzerine olan etkileri nedeniyle kan lipid seviyesinin düzenlenmesinde etkili olmaktadır. Yapılan çalışmalarda serum trigliserid, LDL kolesterol (kötü kolesterol) ve total kolesterol düzeylerini önemli ölçüde azaltırken HDL kolesterol (iyi kolesterol) düzeyini genel olarak etkilemediği belirlenmiştir.

Çocuklarda cilt hastalıklarının tedavisinde, küçük çocuklarda ve genç yetişkinlerde iyi bir iştah açıcı olarak da kullanılabilir.

Çörek otu yağı, gastrointestinal sistem üzerinde koruyucu etkisi vardır ve peptik ülser hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.

Çörek otunun antimikrobiyal özelliği bulunmaktadır ve yara iyileşmesini hızlandırdığı belirlenmiştir.

Çörek otu yağının kanda glukoz oranını düşürdüğü ve insülin miktarını artırdığı, bu nedenle çörek otunun şeker hastalığının tedavisine yardımcı olabileceği ileri sürülmüştür.

Alerjik rinit (burun iltihabı), burun akıntısı, bronşiyal astım, atopik egzama dahil alerjik hastalıklara sahip hastalarda; çörek otu yağının koruyucu olarak etkinliği kanıtlanmıştır.

Ayrıca, çörek otu biyolojik bileşikleri tüm dünyada tamamlayıcı ilaç olarak kullanılmaktadır.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Çörek otu ve yağını sabah kahvaltınızda peynirlerinize, öğünlerinizde salatalarınıza ya da yoğurdunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.

ÇÖREK OTU GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Yapılan çalışmalarda çörek otu tüketiminin en uygun düzeyi, 2 g/gün olarak belirlenmiştir.

KİMLER ÇÖREK OTU TÜKETMEMELİ?

Çörek otuna alerjisi olan ve hekim tarafından tüketilmemesi önerilen kişiler çörek otu tüketmemelidir. Ayrıca, hamilelikte çörek otu tüketilmemelidir.