Candan Erçetin, Tarsuslulara unutulmaz bir gece yaşattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen "Uluslararası Tarsus Festivalinin 2. günü, ünlü sanatçı Candan Erçetin'in muhteşem konseri ile son buldu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konsere Büyükşehin Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı. Tarsusluların bütün akşam keyifle müzik ziyafeti yaşadığı konserde, Başkan Seçer sevilen sanatçıya çiçek takdiminde bulundu.

Konserde en sevilen parçalarını Tarsuslularla hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, Anadolu türküleri ile birlikte Balkan türküleri de seslendirdi. Zaman zaman duygu dolu anlara da sahne olan konserde, alanı dolduran binlerce kişi hareketli parçalara da sık sık alkışlarla eşlik etti. Konserde Candan Erçetin, elinde Türk bayrağı eşliğinde coşkulu kalabalıkla birlikte İzmir ve Gençlik Marşını söyledi. Sevilen sanatçının hafızalara kazınacak muhteşem sahne performansı, Tarsuslulara bir kez daha festival coşkusunu yaşattı.

Cumhuriyet Meydanını dolduran binlerce Tarsusluya hitap eden Seçer, "Tarsus'umun güzel insanları hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri seviyoruz" diyerek, Tarsuslu olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Tarsus'un çok kadim bir kent olduğunu belirten Seçer, "Biz sizi birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa bir arada olmaya davet ediyoruz. Birbirimizi ötekileştirerek, siyasi, bölgesel ve yaşam biçimi olarak ayrım yaparak ülkemize bir katkı sunamayız. Mustafa Kemal'in izinden ayrılmayın. Sizleri seviyoruz. Sizleri sevgiyle kucaklıyoruz" dedi.

Başkan Seçer'le birlikte konsere katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Tarsus'u hak ettiği noktalara taşıyacaklarını söyledi.